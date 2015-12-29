Çaykur Rizespor'un süper ikilisi takımı sırtladı

Süper Lig'de geçirdiği 16'ncı sezonunda tarihindeki en iyi ikinci ilk yarısını geride bırakan Çaykur Rizespor'un başarısında Leonard Kweuke ile Deniz Kadah'ın önemli payı oldu. Yeşil mavili takım Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Antalyaspor'un ardından 24 golle ligin en skorer takımı unvanını elde etti. Çaykur Rizespor'da atılan 24 golün 16'sı Kweuke ve Deniz'den geldi. 9 gol atan Kweuke ile 7 gol atan Deniz takımı sırtlayan oyuncular olarak ön plana çıktı.

KWEUKE 33, DENİZ 23 GOLE ULAŞTI

Çek Cumhuriyetinin Sparta Prag takımında 35 maçta 13 gol attığı dönemin ardından Çaykur Rizespor'a transfer olan Leonard Kweuke, 3'üncü sezonda yeşil mavili forma altında 33 gole ulaştı. Almanya 1'inci Ligi ekiplerinden Hannover 96'dan 2 yıl önce ara transferde kadroya dahil edilen ve ilk maçında 2 golle dikkatleri üzerine çeken Deniz Kadah ise yeşil mavili forma altında 23 gol attı.

"BİRLİKTE DAHA İYİYİZ"

Deniz Kadah ile iyi anlaştığını belirten Leonard Kweuke, "Birlikte iyi oynuyoruz ve anlaşıyoruz. Pozisyonlara daha kolay giriyoruz. Onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum. Gol kralı olmak her forvetin hayalidir. Bende bunu istiyorum" dedi.

KARAMAN LİSTESİNİ SUNDU

Çaykur Rizespor Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz, devre arasında kadroya dahil edecekleri oyuncularla ilgili olarak teknik direktör Hikmet Karaman'ın kendilerine liste sunduğunu belirtti, "Listemizde 2 oyuncu var. İkisi de yabancı ve kaliteli. Bu oyuncular takımda sürekli oynayabilecek. Trabzonspor'da serbest bırakılacak yabancı oyuncular ile ilgileniyoruz" diye konuştu.