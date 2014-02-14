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14.02.2014 - 23:24 |

Çaykur Rizespor'un yeni hocası Uğur Tütüneker

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Uğur Tütüneker ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'un yeni hocası Uğur Tütüneker
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Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasının ardından Gaziantespor maçına takımı teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca'nın hazırladığını, Gaziantespor karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Gaziantespor maçı öncesi takımın konsantrasyonunun bozulmaması için yeni teknik direktörü açıklamadıklarını kaydeden Ferah, şu ifadeleri kullandı: "Maçın ardından yaptığımız yönetim kurulu toplantısında Uğur Tütüneker ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yeni hocamıza görevinde başarılar diliyoruz. Uğur Tütüneker en kısa sürede takımın başında görev alarak çalışmalara başlayacaktır." Ferah, teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca'nın da Tütüneker'in kadrosunda aktif görev alacağını belirtti.

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