Çaykur Rizespor'un yeni sezon formaları satışa çıktı

Çaykur Rizespor’un yeni sezon formalarına yine yeşil ve mavi renklerin hakim olduğu görülüyor. 4 farklı formanın satışa çıktığı mağazada efsane çubuklu yeşil mavili forma, yeşil turuncu deplasman forması, turkuaz koyu mavi forma ve beyaz yeşil mavi çizgili forma Atmaca Spor Mağazası'nda satışa sunuldu. Rize’deki mağazaya ulaşamayan taraftarlar ise 'www.atmacasm.com' adresinden ürünleri satın alabilecekler.

Formanın yanı sıra internet mağazası ve Atmaca Spor Mağazası'nda, eşofman, şort, şapka, fular, atmaca heykeli, anahtarlık, flama, kaşkol, kolonya, parfüm gibi de birçok ürün bulunuyor.