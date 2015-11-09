Çaykur Rize'ye 4 gün izin

Çaykur Rizespor Cumartesi günü Rize Çaykur Didi Stadyumu’nda oynadığı Galatasaray müsabakasını 90+2 ve 90+4’de attığı iki golle 4-3 önde kapatmıştı.

Galibiyetin ardından tüm futbolcular ve teknik ekibe 4 gün izin verildi. Aynı zamanda daha önceden büyük kulüpler ile oynanacak maç başı belirlenen 20 bin TL’lik primin de Galatasaray maçına özel yüzde 50 artış yapılarak futbolculara ve teknik ekibe kişi başı 30 bin TL olarak ödendi. Takımın Perşembe günü Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanması planlanıyor. Milli maç arasını Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yaparak değerlendirecek olan yeşil mavili ekip Pazar günü Dinamo Batum takımı ile bir hazırlık maçı da yapacak.