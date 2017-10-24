Çaylak Simmons'tan triple double

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 97-86 yenen Philadelphia 76ers'ın çaylak oyuncusu Ben Simmons, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle kariyerinin 4. maçında "triple double"a imza attı.



NBA'e 8 maçla devam edildi. 2016 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçilen ancak sakatlığı yüzünden geçen sezon forma giyemeyen Ben Simmons, takımının Detroit Pistons'ı 97-86 yendiği karşılaşmada NBA kayıtlarındaki yerini aldı.



Simmons, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla 1967'de bunu başaran Hambone Williams ve Oscar Robertson'dan sonra NBA'deki 4. maçında "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.



21 yaşındaki Avustralyalı basketbolcu ayrıca Shaquille O'Neal'dan (1992) sonra ilk 4 maçında da "double double"a imza atan ilk oyuncu olmayı başardı.



Misafir ekip 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 9 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.



- Rockets'a Grizzlies freni

Memphis Grizzlies, son şampiyon Golden State Warriors'a karşı aldığı galibiyet de dahil 3'te 3 yaparak sezona giren Houston Rockers'ı, deplasmanda 98-90 mağlup etti.



3. maçını da kazanan Grizzlies'in İspanyol pivotu Marc Gasol, 26 sayı ve 5 ribauntla takımının skor yükünü çekti. Mike Conley 17 sayı ve James Ennis 14 sayı, 11 ribauntla oynadı.



Rockets'ta Eric Gordon 27 sayı, 7 asist ve James Harden 22 sayı, 8 asist, 5 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.



- Wizards ve Spurs yenilgisiz devam ediyor

Deplasmanda Denver Nuggets'ı 109-104 yenen Washington Wizards ve evinde Toronto Raptors'ı 101-97 mağlup eden San Antonio Spurs, 3'te 3 yaptı.



Doğu Konferansı'nın tek namağlup takımı Wizards'ı galibiyete, 19 sayı, 12 asistle oynayan John Wall, 20 sayı kaydeden Bradley Beal ve 17 sayı, 10 ribaunt, 4 top çalma üreten Otto Porter taşıdı.



Batı'nın iddialı ekiplerinden Spurs'te LaMarcus Aldridge 20 sayı, 8 ribaunt, Dejounte Murray 16 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Danny Green ise 17 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.



NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 86-97

Miami Heat-Atlanta Hawks: 104-93

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 90-98

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 103-94

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 101-97

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 103-133

Denver Nuggets-Washington Wizards: 104-109

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 117-115