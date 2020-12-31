Çebi: Omuz omuza şampiyonluğa

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020’ye veda ederken, geleceğe yönelik düşüncelerini ve projelerini Milliyet’e anlattı.

Telefonla salı günü ulaştığımız Başkan Çebi, en büyük hedeflerinin sezonu şampiyonlukla noktalamak olduğunu söyledi. Yeni yılla ilgili siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Çebi, camianın kenetlenmesi halinde tüm zorlukları aşabileceklerinin altını çizdi.

Yeni yılda camia ile taraftarlardan sabır ve destek isteyen Çebi, “Beraber yürüyeceğiz, beraber zorlukları aşacağız. Camia arkamda durmazsa ben çökerim, biterim, yapamam. Kol kola, omuz omuza verirsek, hem zorlu süreci aşarız, hem de şampiyonluğu kovalarız” dedi.

Bu aşamada şampiyonluktan söz etmenin erken olacağına vurgu yapan Ahmet Nur Çebi, “Yolumuz uzun ve zorluklarla dolu. En önemlisi elbette kulübün ekonomisidir. Çeşitli projeler üreterek, taraftarımızın da desteğiyle biraz olsun soluklanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Limitimiz yok’

Başkan Çebi’ye ara transferi anımsattım, bir tansiyonu çıkmadığı kaldı;

“Kiminle konuşsam, herkes bana ara transferi soruyor. Limitimiz yok, tıkalı, ama derdimi kimseye anlatamıyorum. Limit yoksa, nasıl transfer yapacağız arkadaş?”

Oyuncu göndermeden, yeni transfer yapılamayacağını belirten Beşiktaş Başkanı şöyle devam etti:

“Eskiler gitmedikçe, yenileri gelmez, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Öyle kontratlar var ki önümüzde, taş gibi sağlam, zorla gönderemezsiniz insanları. Adamlar gitmek istemiyor, kovalım mı, olur mu böyle bir şey? Kaldı ki gitmemekte haklılar, sözleşmeleri gereği müthiş para alıyorlar, niye gitsinler ki! Bu pandemi süresince onları kimse almaz, artı buradaki paraları da hiçbir yerde bulamazlar. Elimiz kolumuz bağlı. Tabi ki gitmeleri konusunda girişimlerimiz var, şansımızı deniyoruz ama umutsuzum. O zaman ara transferde hocamızın isteği doğrultusunda nasıl transfer yaparız? Bu anlamda açıkçası tıkanmış durumdayız. Yani onlar direniyor, biz ısrarlarımızı sürdürüyoruz, bakalım ne olacak? Tablo bu, bu anlamda camia ve taraftarımızdan anlayış ve de hoşgörü bekliyoruz.”

‘Havaya girmeyiz’

- Ya şampiyonluk? Mevcut kadro bu yükü kaldırır mı?” diye soruyoruz Başkan Çebi’ye...

İddialı söylemlerden biraz uzak duruyor, haklı da;

“Tabi ki hedefimiz şampiyonluktur. Bu hedeften hiç şaşmadık, istiyoruz, sonuna kadar kovalayacağız. Ancak her şeyin güllük gülistanlık olmadığını da biliyoruz. Bir yanda pandemi, diğer yanda taraftarsızlık, öte tarafta ekonomik sıkıntılar... Böylesi bir tabloda erken havaya girerseniz, sonunda hayal kırıklığı yaşarsınız. Uzun bir maraton var önümüzde, haftada neredeyse iki maç yapacağız. Hem ayaklarımızı yer sağlam basacağız, hem de erken havaya girmeyeceğiz, adım adım hedefe yürüyeceğiz. Bu ekip, bu zorluğu aşacak güçtedir, bunu da her geçen hafta kanıtlıyorlar. Hocamıza ve kadromuza sonuna kadar güveniyoruz.”

‘Mutlaka düzlüğe çıkacağız’

Siyah-beyazlı camia ve taraftarların yeni yılını kutlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, desteğin devam etmesi halinde mutlaka düzlüğe çıkacaklarının altını çizdi. Çebi şunları söyledi:

“Yeni yılın sabır, destek, yardım ve de hoşgörü yılı olmasını diliyorum. Ekonomik anlamda olumsuz tabloyu pozitife çevirmek camia ve taraftarın desteğiyle gerçekleşir, bunu en içten duygularımla söylüyorum. Tablo çok net, ekonomik anlamda negatif. Biliyorum ki taraftarımız bu anlamda çok vefalıdır. Birlikte tüm zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Vefalı taraftarlarımız sağ olsunlar, şu ana kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelere müthiş destek verdiler. Bu destek inanın düzlüğe çıkmak adına beni çok umutlandırıyor. Biliyorum ki bu vefalı taraftar bu yürüyüşte bizi asla yalnız bırakmayacaktır. Şu ana kadar verdikleri destekler de bunun en büyük göstergesidir. Bizler ve takımımız camiayı mutlu etmek, hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Şimdiye kadar üzerimize düşenleri yaptığımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın.”

‘Sürpriz projelerimiz var’

Kulübün mali yapısını değerlendirirken, “Damlaya, damlaya göl olur” atasözünü anımsatan Başkan Çebi, ekonomik anlamda projelerinin bir bölümünü hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Tabi ki başka sürpriz projelerimiz de var, yeni yılda bunların hepsini devreye sokacağız. Camiamızın bu anlamda büyük desteği var, sağ olsunlar, ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Bankalar konsorsiyumu ile yapılandırma konusundaki girişimlerini sürdürdüklerini de aktaran Başkan Çebi, “Elbette muhteşem bir çözüm beklemek hayalcilik olur. Yapılandırma konusunda bir tık yukarı çıkarsak ki, uğraşımız bu yönde devam ediyor, inşallah olumlu bir sonuca ulaşırız” ifadelerini kullandı.