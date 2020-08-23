Çebi: Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan kulüp yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da yayınlanan Muhabir Saati programına telefonla katıldı.

''Bütün konsantrasyonumuz PAOK maçını kazanmak üzerine'' diyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

''Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek''

"Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil."

Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.'' dedi.

''Trabzonluyum ama Beşiktaşlıyım''

''Yönetimimize muhalif olan bir grup benim Trabzonsporlu olduğumu gündeme getirerek beni yıpratmaya çalışıyorlar. Ben Beşiktaşlıyım. Benim toprağım Trabzon. Burnumda tüten memleketim. Ama ben Beşiktaşlıyım. Bunu kullanıp beni üzmeye çalışıyorlar camia içinde. Örneğin Trabzonspor'un mahkemesi devam ederken Şampiyonlar Ligi'yle ilgili açıklama yaptık ben ve Sergen Hocam. Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde katılmak istemeyiz dedik. Bunu aldılar sosyal medyada nerelere getirdiler. Bunlar beni yıpratmak için yapılıyor. Ben Beşiktaşlıyım. Bunun tartışmasını kabul etmiyorum. Ben Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum ama bir Beşiktaşlıyım. Bu böyle bilinsin.''