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HaberlerBeşiktaş Haberleri Çebi'den engelli taraftarın babasına "Yılın Babası" ödülü
21.06.2020 - 14:11 | | İSTANBUL (AA)

Çebi'den engelli taraftarın babasına "Yılın Babası" ödülü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın taraftarı engelli Samet Karakaş ve ailesiyle bir araya geldi.

Çebi'den engelli taraftarın babasına "Yılın Babası" ödülü
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın taraftarı engelli Samet Karakaş ve ailesiyle bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'taki buluşmada Çebi, Samet Karakaş'ın babası Hasan Karakaş'a "Yılın Babası" ödülü verdi. Başkan Çebi, Samet Karakaş'a ise Beşiktaş HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın imzalı formasını hediye etti.

Buluşmada; yönetici Fatih Hakan Avşar, Beşiktaş HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Erdem Göksel, takımın idari menajeri Handan Karatekin ve antrenör oyuncu Kaan Dalay ile sporcular da yer aldı.

Çebiden engelli taraftarın babasına Yılın Babası ödülü

 

 

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