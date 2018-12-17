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17.12.2018 - 10:04 |

Cedi 18 attı ama Furkan kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 128-105 yendi.

Cedi 18 attı ama Furkan kazandı
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 128-105 mağlup etti.

76ers'ı galibiyete, 22 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Ben Simmons, 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı kaydeden Jimmy Butler taşıdı. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Cedi Osman, attığı 18 sayıyla Jordan Clarkson ile beraber Cavaliers'ın en skoreri oldu.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 144-127

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-128

Indiana Pacers-New York Knicks: 110-99

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 128-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 113-120

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 96-102

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 95-86

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