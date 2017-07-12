Cedi Osman Cleveland Cavaliers'ta

Milli basketbolcu Cedi Osman, NBA'den Cleveland Cavaliers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

beIN Sports'un haberine göre; 22 yaşındaki Cedi, 3 yıl 8.5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

Bu sezon BSL‘de 30 maçta 24.5 dakika süre alan Cedi, 13.7 sayı-3.9 ribaunt-1.4 asist ortalama yakalarken, Euroleague normal sezonunda ise 30 maçta 18.4 dakika süre aldı ve 7.4 sayı-2.7 ribaunt ortalama yakaladı.

Euroleague çeyrek final serisinde maç başına 19.0 dakika süre alan Cedi, 5.6 sayı-3.2 ribaunt ortalama yakaladı.

Cedi Osman’ın Cavaliers ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle;

“1 hafta önce ABD’deydim. Cleveland yetkilileri ve oyuncularla vakit geçirdim. Bire bir konuşmalar yaptık. NBA benim hep bir hayalimdi. Adım adım gerçekleştirdim çok mutluyum. Draft’tan 5 gün önce benimle ilk konuşan takım Cleveland’tı. Beni 3 senedir takip ediyorlardı. Son 2 sezondur sürekli Cleveland yetkilileri ile konuşuyorduk. Onlara çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorlar. Takımda hiç genç oyuncu yoktu. Benim için yüksek bir tempo olacak. Benden enerji ve savunmada katkı bekliyorlar. NBA’de hızlı bir basketbol oynanıyor. Ben de bu tarzı çok seviyorum. Sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. LeBron James ile beraber oynamakla ilgili duygularımı nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. Bu, çok büyük bir şey. Umarım milli takımla madalya kazanırız ve sonrasında Cleveland’a konsantre olurum.”