Cedi Osman coştu, ilk galibiyet geldi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Quicken Loans Arena'da oynanan karşılaşmaya yıldız oyuncusu Kevin Love'dan yoksun çıkan Cavs'ta Cedi Osman ilk beşte maça başladı. 34 dakika sahada kalan Cedi, 7/9 serbest atış, 3/5 üç sayı, 2/6 iki sayı isabetiyle 20 sayıyla takımının en sokorer ikinci oyuncusu oldu. Milli basketbolcu maçta 5 ribaund alıp, 3 asist yaparken, bir de top çaldı.

Cavaliers'ta Rodney Hood 26 sayı, George Hill 17 sayı, Tristan Thompson 11 sayı, 17 ribaund ile oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 24 sayı ve 4 asist ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Alex Len 22 sayı 9 riabund ile Young'a eşlik etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks'u 136-114 yendikleri karşılaşmada 20 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Raptors'ı Leonard sürükledi

Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Toronto Raptors ile Philadelphia 76ers arasındaki mücadeleden, 129-112 ev sahibi Raptors galip ayrıldı.

8. maçında 7. galibiyetini elde eden Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 31 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla takımını sürükledi. Kyle Lowry 20 sayı, 12 asist, Pascal Siakam da 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

76ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons'ın 11 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 125-113

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 136-114

Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-107

Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-105

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 129-112

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 85-104

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 107-95

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 128-110