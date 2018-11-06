Cedi Osman "double double" yaptı ama yetmedi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Orlando Magic'in 102-100 yendiği Cleveland Cavaliers, 10. karşılaşmasında 9. mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi Magic'i galibiyete, 23 sayı, 9 ribauntla oynayan Aaron Gordon, 15'er sayı kaydeden Terrence Ross ve Evan Fournier taşıdı.

Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers'ta Georghe Hill 22 sayı, 6 asist, 4 top çalma, Tristan Thompson 19 sayı, 16 ribaunt ve Cedi Osman 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Nuggetslı Murray'den 48 sayı

Denver Nuggets, oyun kurucusu Jamal Murray'nin 48 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede, ağırladığı Boston Celtics'i 115-107 yendi.

Celtics'te Kyrie Irving 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ve Jayson Tatum 15'er sayıyla oynadı.

Warriors ve Raptors dolu dizgin

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Golden State Warriors, Memphis Grizzlies'i 117-101, Doğu lideri Toronto Raptors da Utah Jazz'ı 124-111 yenerek 11. maçında 10. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üretti. Deplasmanda kazanan Raptors'ta ise Kyle Lowry, Serge Ibaka, Fred VanVleet ve OG Anthony 17'şer sayı attı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Miami Heat: 115-120 (uzatmada)

Indiana Pacers-Houston Rockets: 94-98

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 102-100

New York Knicks-Chicago Bulls: 115-116 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 122-116

Denver Nuggets-Boston Celtics: 115-107

Utah Jazz-Toronto Raptors: 111-124

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 117-101

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 120-109