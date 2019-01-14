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14.01.2019 - 10:12 |

Cedi Osman galibiyeti getirdi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahipCleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers deplasmanından 101-95 galip ayrıldı.

Cedi Osman galibiyeti getirdi
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Maçı 20 sayı ve 8 ribauntla tamamlayan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 maç sonra kazanan Cavaliers'ın en skoreri oldu. Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayı, 13 ribaunt, Tristan Thompson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

LeBron James'in yokluğunda, Lakers cephesinde Kyle Kuzma 29 sayı, 9 ribaunt ve Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Curry'den 48 sayı

Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 119-114 mağlup etti. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19'da 11 üçlük isabetiyle 48 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Peş peşe 4. maçını kazanan Warriors'ta Kevin Durant de 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Mavericks'te Luka Doncic'in 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeAndre Jordan'ın 13 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

İki uzatmaya giden maç Raptors'un

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors iki uzatmaya giden maçta deplasmanda Washington Wizards'ı 140-138 mağlup etti.

Toronto'nun süper yıldızı Kawhi Leonard 41 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokluk performansıyla galibiyette başı çeken oyuncu oldu. Passcal Siakam 24 sayı ve 19 ribaundla Leonard'a destek oldu.

Wizards'ta karşılaşmayı ikinci uzatmaya taşıyan basketi bulan Bradley Beal 43 sayı, 10 ribaund, 15 asist, 3 top çalma, 2 blokla triple double yaptı. Trevor Ariza 23 sayı, 9 ribaund, 10 asist, Otto Porter Jr. 27 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

Sonuçlar

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-108

Washington Wizards-Toronto Raptors: 138-140 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 114-133

Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101

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