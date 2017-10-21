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21.10.2017 - 15:56 | | AA

Cedi Osman: 'Herkes bana Lebron James'i soruyor!'

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, ilk günden itibaren başta LeBron James olmak üzere tüm takım arkadaşlarından destek gördüğünü söyledi.

Cedi Osman: 'Herkes bana Lebron James'i soruyor!'
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Milli basketbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, "çaylak" olmasından dolayı ilk günlerde biraz stres yaşadığını ancak biraraya geldikleri takım arkadaşlarının olağanüstü karaktere sahip iyi insanlar olduğunu kaydetti.

NBA tarihinin efsaneleri arasına giren LeBron James'in, takım arkadaşlarına sürekli şaka yaptığını paylaşan 22 yaşındaki milli sporcu, "Sadece o değil, Channing Frye, Tristan Thompson, Kevin Love da öyle. Bütün bu insanlar benimle ilgilendiler, onlara minnettarım. İlk günden itibaren başta LeBron James olmak üzere tüm takım arkadaşlarım bana tam destek verdi." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, Türkiye'deki arkadaşlarının tepkileriyle ilgili bir soruya ise, "(LeBron ile aranız nasıl, seninle konuşuyor mu?) diye sürekli soruyorlar. Dünyanın en iyi oyuncusu ve siz onu tanımıyorsunuz. Çok çalışıyor, ben onun gibi bir profesyonel görmedim. Çalışmaya ilk gelen ve antrenmandan son ayrılan oyuncu oluyor. Bu da olağanüstü başarının anahtarı." yanıtını verdi.

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