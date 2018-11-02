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02.11.2018 - 10:18 |

Cedi Osman’lı Cleveland evinde kayıp

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 13 sayıyla oynadığı maçta Denver Nuggets’a 110-91’lik skorla mağlup oldu.

Cedi Osman’lı Cleveland evinde kayıp
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Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Denver Nuggets’a 110-91’lik skorla mağlup oldu. Mücadelede Cedi 13 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 110-91 mağlup oldu. Denver bu maçla birlikte 7. galibiyeti elde ederken, Cleveland ise 7. mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 29 dakika süre aldığı müsabakada 13 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Cleveland Cavaliers'ta ayrıca Jordan Clarkson 17 sayı, 4 ribaund ve Collin Sexton 12 sayı, 2 asist ile takımına katkıda bulundu. Galip gelen Denver'da ise Juancho Hernangomez 23 sayı, 4 ribaund ve Paul Millsap 16 sayı, 6 ribaund ile oynadı.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam edecek. NBA’de gece sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 107 - Oklahoma City Thunder: 111

Cleveland Cavaliers: 91 - Denver Nuggets: 110

Philadelphia 76ers: 122 - Los Angeles Clippers: 113

Atlanta Hawks: 115 - Sacramento Kings: 146

Boston Celtics: 117 - Milwaukee Bucks: 113

Portland Trail Blazers: 132 - New Orleans Pelicans: 119

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