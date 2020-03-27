Cedi Osman: LÃ¼tfen evde kalalÄ±m

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers formasÄ± giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele tedbirleri kapsamÄ±nda evde kalÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.Â

Milli basketbolcu, NBA'in internet sitesinde yer alan videosunda, "TÃ¼rkiye'deki NBA severlere bir mesajÄ±m var." diyerek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Ã–ncelikle bu virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in her ÅŸeyi yapmalÄ±yÄ±z. LÃ¼tfen bir peÃ§eteye hapÅŸÄ±rÄ±n ya da Ã¶ksÃ¼rÃ¼n, ardÄ±ndan Ã§Ã¶pe atÄ±n. KapÄ± kollarÄ±, telefon ve anahtar gibi Ã§okÃ§a temas ettiÄŸimiz yerleri dÃ¼zenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalÄ±k belirtisinde hastaneye gitmek dÄ±ÅŸÄ±nda lÃ¼tfen evde kalalÄ±m. Herkese temiz ve saÄŸlÄ±klÄ± yarÄ±nlar diliyorum."

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