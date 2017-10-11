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11.10.2017 - 11:23 | | AA

Cedi Osman sahne aldı, Cavaliers tat vermedi

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, hazırlık maçında Chicago Bulls 108-94 mağlup oldu. Müsabakada Cedi, 3 sayı, 1 ribaund ile oynadı.

Cedi Osman sahne aldı, Cavaliers tat vermedi
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NBA’de hazırlık karşılaşmaları devam ederken, milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls ile Quicken Loans Arena’da mücadele etti.

Parkeden Bulls, 108-94’lük skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmada sakatlığından dolayı diğer hazırlık maçlarında forma giyemeyen yıldız oyuncu Lebron James, ilk kez sahaya çıktı. Cavaliers’ta Lebron James 17 sayı, 5 ribaund, Derrick Rose 13 sayı, 5 asist ve Iman Shumpert 12 sayı ile oynadı. Cedi ise 5 dakika 28 saniye süre aldığı müsabakada 3 sayı, 1 ribaund ile mücadele etti.

Chicago Bulls’ta ise Justin Holiday 28 sayı, 11 ribaund ve Lauri Markkanen 18 sayı, 5 ribaund ile galibiyeti getiren isimler oldu.

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