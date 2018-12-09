Cedi Osman smacı vurdu, Cavaliers fark yaptı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers'ın evinde Wizards'ı 116-101 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, (2/5 üçlük, 3/7 ikilik) 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı. Cedi Osman ilk çeyrekte yaptığı güzel smaçla seyirciden büyük alkış aldı.

Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 29 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, Tristan Thompson 23 sayı, 19 ribaunt kaydetti.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi. John Wall ise maçı 1 sayıyla tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.