Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cedi Osman: "Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur"
15.03.2019 - 18:21 | | AA

Cedi Osman: "Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur"

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Cedi Osman: "Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur"
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.

    Majooh Barbeito, formunu koruyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cisse'ye yıllık 1.2 milyon euro
      Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cisse'ye yıllık 1.2 milyon euro
    2. Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!
      Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!
    3. Galatasaray da Trabzonspor da beraberlikte sofradan aç kalkar!
      Galatasaray da Trabzonspor da beraberlikte sofradan aç kalkar!
    4. Son dakika haberler - Galatasaray'da kiralık hezimeti
      Son dakika haberler - Galatasaray'da kiralık hezimeti
    5. Trabzon'un yüz akı Uğurcan Çakır
      Trabzon'un yüz akı Uğurcan Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak

    Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak

    Son dakika Galatasaray haberler - Emre Akbaba tam Terim'in istediği forvet

    Son dakika Galatasaray haberler - Emre Akbaba tam Terim'in istediği forvet

    İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü

    İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü

    Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı

    Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı

    Sıradaki Haber