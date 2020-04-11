Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasketbol Haberleri Cedi Osman: "Türkiye için oynamayÄ± özledim"
11.04.2020 - 00:42 | | AA

Cedi Osman: "Türkiye için oynamayÄ± özledim"

Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giymeyi Ã¶zlediÄŸini belirtti.Â

Cedi Osman: "Türkiye için oynamayÄ± özledim"

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takÄ±mlarÄ±ndan Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giymeyi Ã¶zlediÄŸini belirtti.Â 

Cedi Osman, FIBA'nÄ±n internet sitesinde yer alan yazÄ±sÄ±nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle evde zaman geÃ§irdiÄŸini ifade etti.Â 

Basketbolsuz bir hayatÄ±n kendisi iÃ§in zor olduÄŸunu kaydeden Cedi, "UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar Ã¶zlediÄŸimi fark ediyorum. Ã–zellikle de TÃ¼rkiye iÃ§in oynamayÄ± Ã¶zledim." yorumunu yaptÄ±.Â 

Milli formayla sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Cedi, "TribÃ¼nlerin milli marÅŸÄ± okumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduÄŸunuz anda tÃ¼yleriniz diken diken olmaya baÅŸlar. Åžimdi o anlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken bile tÃ¼ylerim diken diken oluyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Caner Erkin'in menajeri Batur AltÄ±parmak Skorer'e açÄ±kladÄ±! Fenerbahçe...

25 yaÅŸÄ±ndaki basketbolcu, TÃ¼rkiye tarihinin en iyi beÅŸini ise, "Kerem TunÃ§eri, Cedi Osman/Furkan Korkmaz, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Ersan Ä°lyasova ve Mehmet Okur." ÅŸeklinde seÃ§ti.Â 

Samuel Eto'o'nun Barcelona FormasÄ±yla Åžampiyonlar Ligi Finali Golleri

    Diletta Leotta karantinada formunu koruyor!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ± için tehdit devam ediyor!

    2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ± iÃ§in tehdit devam ediyor!

    Cukaricki'de üç aylÄ±k maaÅŸlar peÅŸin ödendi

    Cukaricki'de Ã¼Ã§ aylÄ±k maaÅŸlar peÅŸin Ã¶dendi Â 

    Son dakika | RüÅŸtü Reçber'in corona virüsü testi negatif çÄ±ktÄ±!

    Son dakika | RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber'in corona virÃ¼sÃ¼ testi negatif Ã§Ä±ktÄ±!

    TFF BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ±: "UEFA, liglerin oynanmasÄ±nÄ± istiyor"

    TFF BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ±: "UEFA, liglerin oynanmasÄ±nÄ± istiyor"

    SÄ±radaki Haber