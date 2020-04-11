Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takÄ±mlarÄ±ndan Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giymeyi Ã¶zlediÄŸini belirtti.Â

Cedi Osman, FIBA'nÄ±n internet sitesinde yer alan yazÄ±sÄ±nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle evde zaman geÃ§irdiÄŸini ifade etti.Â

Basketbolsuz bir hayatÄ±n kendisi iÃ§in zor olduÄŸunu kaydeden Cedi, "UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar Ã¶zlediÄŸimi fark ediyorum. Ã–zellikle de TÃ¼rkiye iÃ§in oynamayÄ± Ã¶zledim." yorumunu yaptÄ±.Â

Milli formayla sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Cedi, "TribÃ¼nlerin milli marÅŸÄ± okumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduÄŸunuz anda tÃ¼yleriniz diken diken olmaya baÅŸlar. Åžimdi o anlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken bile tÃ¼ylerim diken diken oluyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

25 yaÅŸÄ±ndaki basketbolcu, TÃ¼rkiye tarihinin en iyi beÅŸini ise, "Kerem TunÃ§eri, Cedi Osman/Furkan Korkmaz, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Ersan Ä°lyasova ve Mehmet Okur." ÅŸeklinde seÃ§ti.Â

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