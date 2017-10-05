Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sahnede! İlk üçlükler...

Geçtiğimiz gece NBAPreseason kapsamında 7 maç oynandı. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da takımları adına mücadele etti.

CEDİ İKİNCİ YARI AÇILDI

Atlanta Hawks'ın Cleveland Cavaliers'ı 110-93 mağlup ettiği mücadelede Cedi Osman 15 dakika sahada kaldı.

Cedi Osman, mücadeleyi 3 ve 4. çeyreklerde attığı 6 sayıyla tamamladı. Milli basketbolcu, 2 asist yaptı ve 2 ribaund aldı.

Atlanta Hawks'ta ise Ersan İlyasova 5 sayı, 7 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

FURKAN PERDEYİ AÇTI

Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers'ı 108-106 mağlup ederken Furkan Korkmaz 14 dakika oynadı.

Milli basketbolcu, 4 üçlük denemesinde tek isabet buldu ve mücadeleyi 3 sayıyla tamamladı. Furkan 2 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma yaptı.

NBAPRESEASON'DA GECENİN DİĞER SONUÇLARI;

Philadelphia 76ers 89 - 112 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 86 - 104 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 118 - 71 Chicago Bulls

Utah Jazz 117 - 78 Maccabi Haifa

(Sporx)