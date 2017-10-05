Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sahnede! İlk üçlükler...
05.10.2017 - 07:13 |

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sahnede! İlk üçlükler...

NBAPreseason'da Cedi Osman, Cleveland Cavaliers formasıyla ve Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile ilk kez sahaya çıktı.

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sahnede! İlk üçlükler...
ABONE OL

Geçtiğimiz gece NBAPreseason kapsamında 7 maç oynandı. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da takımları adına mücadele etti.

CEDİ İKİNCİ YARI AÇILDI

Atlanta Hawks'ın Cleveland Cavaliers'ı 110-93 mağlup ettiği mücadelede Cedi Osman 15 dakika sahada kaldı.

Cedi Osman, mücadeleyi 3 ve 4. çeyreklerde attığı 6 sayıyla tamamladı. Milli basketbolcu, 2 asist yaptı ve 2 ribaund aldı.

Atlanta Hawks'ta ise Ersan İlyasova 5 sayı, 7 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

FURKAN PERDEYİ AÇTI

Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers'ı 108-106 mağlup ederken Furkan Korkmaz 14 dakika oynadı.

Milli basketbolcu, 4 üçlük denemesinde tek isabet buldu ve mücadeleyi 3 sayıyla tamamladı. Furkan 2 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma yaptı.

NBAPRESEASON'DA GECENİN DİĞER SONUÇLARI;

Philadelphia 76ers 89 - 112 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 86 - 104 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 118 - 71 Chicago Bulls

Utah Jazz 117 - 78 Maccabi Haifa

(Sporx)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber