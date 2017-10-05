Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sahnede! İlk üçlükler...
NBAPreseason'da Cedi Osman, Cleveland Cavaliers formasıyla ve Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile ilk kez sahaya çıktı.
Geçtiğimiz gece NBAPreseason kapsamında 7 maç oynandı. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da takımları adına mücadele etti.
CEDİ İKİNCİ YARI AÇILDI
Atlanta Hawks'ın Cleveland Cavaliers'ı 110-93 mağlup ettiği mücadelede Cedi Osman 15 dakika sahada kaldı.
Cedi Osman, mücadeleyi 3 ve 4. çeyreklerde attığı 6 sayıyla tamamladı. Milli basketbolcu, 2 asist yaptı ve 2 ribaund aldı.
Atlanta Hawks'ta ise Ersan İlyasova 5 sayı, 7 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.
FURKAN PERDEYİ AÇTI
Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers'ı 108-106 mağlup ederken Furkan Korkmaz 14 dakika oynadı.
Milli basketbolcu, 4 üçlük denemesinde tek isabet buldu ve mücadeleyi 3 sayıyla tamamladı. Furkan 2 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma yaptı.
NBAPRESEASON'DA GECENİN DİĞER SONUÇLARI;
Philadelphia 76ers 89 - 112 Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks 86 - 104 Indiana Pacers
Dallas Mavericks 118 - 71 Chicago Bulls
Utah Jazz 117 - 78 Maccabi Haifa
(Sporx)