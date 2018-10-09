Cedi Osman'dan kötü haber! Yarıda bıraktı...

Pacers karşısında maça ilk beş başlayan Cedi, maçın yedinci dakikasında oyun alanını terk etti. Milli yıldızımız hakkında bir açıklama yapan Cavaliers, Cedi Osman’ın maç içinde herhangi bir sakatlık yaşamadığını, ağrılarının devam etmesi üzerine oyundan alındığını duyurdu.

Karşılaşmayı 5 sayıyla tamamlayan Cedi Osman’ın bir sonraki hazırlık maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

Mücadeleyi Indiana Pacers 111-102 kazanırken Victor Oladipo 23 sayı-6 ribaund, Domantas Sabonis 16 sayıyla galibiyette etkili oldular.

Cleveland Cavaliers’ta ise Kyle Korver 17 sayı, John Holland 14 sayı kaydetti.