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26.01.2019 - 10:10 |

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 100-94 kaybettikleri Miami Heat maçında 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist üretti.

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Miami Heat, deplasmanda ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 100-94 mağlup etti.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı.

Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

Milwaukee Bucks, seriyi 6 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Charlotte Hornets'ı 108-99 yenerken üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Malcolm Brogdon'un 19, Eric Bledsoe'nun 18 sayıyla oynadığı maçta 9 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Hornets'ta Nicolas Batum 19, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 16'şar sayılık performans sergiledi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Washington Wizards: 91-95

Brooklyn Nets-New York Knicks: 109-99

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 94-100

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 101-106

Houston Rockets-Toronto Raptors: 121-119

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 96-99

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 106-101

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 108-99

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 132-95

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 106-102

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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