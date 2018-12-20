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20.12.2018 - 10:33 |

Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 28 dakika parkede kaldı ve 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund üretti.

Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi
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NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da 28 dakika süre alan Cedi 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ve Jordan Clarkson 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Hornets'ta ise Kemba Walker 30 sayı, 6 asist ve Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

Furkan'lı Philadelphia evinde farklı yendi

Philadelphia Sixers, Wells Fargo Center'da oynadığı New York Knicks'i 131-109'luk skorla yendi. Sixers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 17 dakikada 9 sayı, 3 ribaund ile oynarken, takımda ise Joel Embiid 24 sayı, 10 ribaund ve Jimmy Butler 20 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı. New York'ta ise Tim Hardaway Jr'ın 27 sayı, 5 asisti kazanmalarına yetmedi.

NBA'de normal sezon heyecan 2 maç ile devam edecek.

Gecenin maç sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 110 - Cleveland Cavaliers: 99

Orlando Magic: 90 - San Antonio Spurs: 129

Philadelphia 76ers: 131 - New York Knicks: 109

Boston Celtics: 103 - Phoenix Suns: 111

Toronto Raptors: 99 - Indiana Pacers: 96

Chicago Bulls: 93 - Brooklyn Nets: 96

Houston Rockets: 136 - Washington Wizards: 118

Milwaukee Bucks: 123 - New Orleans Pelicans: 115

Minnesota Timberwolves: 123 - Detroit Pistons: 129

Utah Jazz: 108 - Golden State Warriors: 103

Portland Trail Blazers: 99 - Memphis Grizzlies: 92

Sacramento Kings: 113 - Oklahoma City Thunder: 132

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