Cedi Osman'ın 16 sayısı Cavs'a yetmedi

Warriors'a galibiyeti getiren isim 9 üçlükle 42 sayı 9 ribaund 7 asistlik performans sergileyen Stephen Curry oldu. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın savunduğu Kevin Durant daha önceki maçlardaki sayı ortalamasını tuttaramazken, 25 sayı 10 ribaund 9 asistle oynadı. Klay Thompson ise 16 sayı 4 ribaund ile galibiyette pay sahibi oldu.

Cavaliers cephesinde milli oyuncumuz Cedi Osman 33 dakikada 3/6 üçlük, 1/2 serbest atış, 3/6 iki sayı isabetiyle 16 sayı attı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ile etkili oldu. Clevland'da Collin Sexton 21 sayı, Tristan Thompson 14 sayı, 19 ribaunt ile maçı tamamladı.