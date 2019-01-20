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20.01.2019 - 10:40 |

Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı attığı maçta Denver Nuggets'a 124-102 yenildi.

Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a yetmedi
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Cavaliers'ın deplasmanda Nuggets'a 124-102 mağlup olduğu karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Cedi Osman, 30 dakika süre aldı ve 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.

Bu sezon 38. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Ante Zizic 23, Rodney Hood 18 sayı attı.

Jamal Murray'nin 26 sayı attığı Nuggets'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yapan Nikola Jokic, sezonun 31. galibiyetinde ön plana çıktı.

Harden'dan 48 sayı

Houston Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın 48 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçta Los Angeles Lakers'ı uzatmada 138-134 mağlup etti.

Son zamanların formda ismi Harden, üst üste 19. maçında 30'un üzerinde sayı atmayı başardı.

Sezonun 26. galibiyetini alan ev sahibi Rockets'ta karşılaşmayı uzatmaya götüren üç sayılık basketi atan Eric Gordon, 30 sayı kaydetti.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta Kyle Kuzma'nın 32, Brandon Ingram'ın 21 sayısı sezonun 22. yenilgisini engelleyemedi.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 115-117

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 135-115

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 108-118

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 111-99

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 101-103

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 119-90

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 105-113

Chicago Bulls-Miami Heat: 103-117

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 138-134 (Uzatmada)

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 124-102

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