Cedi Osman'ın 22 sayısı yenilgiyi önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın deplasmanda Mavericks'e 121-116 mağlup olduğu karşılaşmada 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.



Play-off şansı bulunmayan ve 53. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.



Bu sezon 28. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22 ve Maxi Kleber 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.



Curry'den Thunder'a 33 sayı

Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 110-88 yendi.



Batı Konferansı'nın zirvesindeki Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, 8 ribauntla sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.



Paul George'un 29 sayı, 13 ribaunt, Dennis Schroder'in 15 sayılık performansı, Batı Konferansı 5'incisi Thunder'ın 28. mağlubiyetini engelleyemedi.



NBA'e 8 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98