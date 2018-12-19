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19.12.2018 - 10:39 |

Cedi Osman'lı Cavaliers son saniyede kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, son saniye basketinin yardımıyla deplasmanda Indiana Pacers'ı 92-91 mağlup etti.

Cedi Osman'lı Cavaliers son saniyede kazandı
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NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Larry Nance'in son saniye basketinin yardımıyla konuk olduğu Indiana Pacers'ı 92-91 yendi.

Bu sezonun 8'inci galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Rodney Hood 17 sayı ve 6 ribaunt, Nance 15 sayı ve 16 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 40 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle takımının maçı kazanmasında önemli rol oynadı.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Pacers'ta Domantas Sabonis 17 sayı ve 8 ribaunt, Bojan Bogdanovic 14 sayı, Thaddeus Young 13 sayı, Myles Turner 12 sayı ve 10 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

LeBron'un 36 sayısı yetmedi

Barclays Center'da oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup ederek sezonun 14'üncü galibiyetine ulaştı.

Nets'te D'Angelo Russell, eski takımına karşı 22 sayı ve 13 asistle oynayarak galibiyette başrolü oynadı. Joe Harris 19, Spencer Dinwiddie 18 sayı, Rondae Hollis-Jefferson ise 17 sayı ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Bu sezon 13'üncü kez kaybeden Lakers'ta all-star LeBron James 36 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Lonzo Ball 23 sayı ve 6 ribaunt, Kyle Kuzma ise 22 sayı ve 11 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 91-92

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-110

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 115-110

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 126-118

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