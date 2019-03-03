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03.03.2019 - 10:51 | | AA

Cedili Cleveland, evinde kaybetti

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın 10 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'a 129-93 mağlup oldu.

Cedili Cleveland, evinde kaybetti
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Pistons'a 36 sayı farkla 129-93 mağlup olduğu karşılaşmada 32 dakika 6 saniye süre aldı ve 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Sezonun 48. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 16, Larry Nance Jr ve Jordan Clarkson 11'er sayı attı.

Luke Kennard'ın 26, Reggie Jackson'ın 24 sayısı, Pistons'ın bu sezonki 30. galibiyetine katkı sağladı.

Jazz'dan üst üste 4. galibiyet

Utah Jazz, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks'ı ağırladığı maçı 115-111 kazandı ve peş peşe 4. olmak üzere 36. galibiyetini aldı.

Jazz'da Donovan Mitchell, 46 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma, Derrick Favors, 23 sayı, 18 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 43 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Khris Middleton'ın 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı sezonun 15. yenilgisini önleyemedi. Ersan İlyasova ise 19 dakika 42 saniye görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 93-129

Indiana Pacers-Orlando Magic: 112-117

Miami Heat-Brooklyn Nets: 117-88

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 81-111

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 117-120

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 116-102

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 112-120

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 118-109

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 115-111

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