Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cedi'nin 20 sayı attı Cavaliers kazandı
08.03.2020 - 10:50 | | AA

Cedi'nin 20 sayı attı Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Denver Nuggets'ı 104-102 yendikleri karşılaşmada 20 sayı kaydetti.

Cedi'nin 20 sayı attı Cavaliers kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Kevin Love, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman taşıdı.

Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.

Furkan'dan Warriors'a karşı 3 sayı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.

Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 104-102

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123

 

Bülent Uygun: “Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Sivasspor - Galatasaray maçı canlı bahisle Misli.com'da

Sivasspor - Galatasaray maçı canlı bahisle Misli.com'da

Manchester United - Manchester City derbi canlı bahisle Misli.com'da

Manchester United - Manchester City derbi canlı bahisle Misli.com'da

Beşiktaş'tan önlem! ‘Ljajic’i de kaybetmeyelim'

Beşiktaş'tan önlem! ‘Ljajic’i de kaybetmeyelim'

Sıradaki Haber