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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Ceferin'den sezon açıklaması: 'Çok erken karar'
15.05.2020 - 11:25 |

Ceferin'den sezon açıklaması: 'Çok erken karar'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs gölgesindeki futbolun mücadelesini aktardı. Fransa'nın erken bir karar alarak iptal açıklamasını değerlendirdi, "Niye bilmiyorum. Lyon ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecekler" dedi.

Ceferin'den sezon açıklaması: 'Çok erken karar'
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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Koronavirüs kriziyle mücadele eden Avrupa futbolunda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önemli açıklamalar yaptı.

beIN Sports'a konuşan Ceferin, Fransa'nın aldığı iptal kararını doğru bulmadığını ifade etti. Ceferin, "Bu UEFA'yı eklemez. Onların kararına saygı duyuyorum. Ama bu çok erken bir karardı. Erkenden karar verdiler, bazı şeyler geliştirilebilirdi. Oynamak için ortam geliştirilebilirdi. Bekleyebilirlerdi. Seyircisiz bir maçı neden yasakladılar anlayamadım, bir sebep göremiyorum. Örneğin, Lyon ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Ağustos ayında sahaya çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın önemsediği konulardan bahseden Aleksander Ceferin, "Bizim için liglerde önemli olan; şampiyonun, ikincinin, üçüncünün ve dördüncünün belirlenmesi. Avrupa kupalarına katılım sıralamasının belirlenmesi. Şu anda sezonların iptali için karar almak erken bir karar olur" dedi.

Ceferinden sezon açıklaması: Çok erken karar

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