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05.01.2018 - 10:46 |

Çekişmeli maçın kazananı Warriors

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın iki iddialı takımının mücadelesinde Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 124-114 yendi.

Çekişmeli maçın kazananı Warriors
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NBA'e iki maçla devam edildi. Toyota Center'da oynanan çekişmeli maçta konuk ekip Golden State Warriors, özellikle son periyottaki üstün performansının yardımıyla Houston Rockets'ı 124-114 yenerek sezonun 31'inci galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Warriors'ta all-star oyunculardan Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Stephen Curry 29 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Klay Thompson 28 sayı kaydetti. Draymond Green ise 17 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaptı.

Green tarihe geçti

Bu sezon ikinci triple-double'ını yapan Green, yeni bir kulüp rekoruna da imza attı. 27 yaşındaki forvet, 2012'den bu yana giydiği Golden State Warriors formasıyla toplam 21'inci triple-double'ını yaparak eski basketbolcu Tom Gola'yı geçti ve bu alanda kulüp rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu sezon 10'uncu mağlubiyetini alan 27 galibiyetli Rockets'ta sakatlığı devam eden all-star James Harden forma giymezken, Eric Gordon 30 sayı, 7 asist, 3 ribaunt ve 3 top çalma, Gerald Green 29 sayı, Chris Paul 28 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Clint Capela 15 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı.

Westbrook takımını taşıdı

Günün diğer mücadelesinde Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 127-117'lik skorla geçti.

Sezonun 22'inci galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Paul George 31 sayı ve 6 ribaunt, Carmelo Anthony 22 sayı, Steven Adams ise 12 sayı ve 9 ribauntla skora destek verdi.

Bu sezon 20'nci mağlubiyetini alan Clippers'ta DeAndre Jordan 26 sayı ve 17 ribaunt, Lou Williams 26 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Blake Griffin ise 24 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

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