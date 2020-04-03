Cellino: Ligler başlarsa sahaya çıkmayacağız

Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da Serie A takımlarından Brescia’nın Başkanı Massimo Cellino, liglerin durumu ile ilgili kesin konuştu.

Cellino, “Eğer İtalya Futbol Federasyonu, böyle bir durumda bizi zorlarsa, şimdiden hayatını kaybeden insanlarımıza saygı olarak sahaya çıkmayacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca UEFA da sadece ekonomik çıkarları düşünüyor. UEFA’nın paralarıyla bir şeyler yapmak istiyorsanız, Brescia’ya oksijen tüpleri ve solunum cihazları gönderin. Burada ölüleri kamyonlarla taşıyorlar!” açıklamasını yaptı.

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