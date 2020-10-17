Celta Vigo - Atletico Madrid: 0-2

La Liga'da haftanın şifresiz maçı Celta Vigo ile Atletico Madrid arasında oynandı. D Smart Youtube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Müsabakada ilk golü Barcelona'dan yeni transfer edilen Suarez 6. dakikada ve 90+5. dakikada Carrasco kaydetti.

Ev sahibi Celta Vigo'da Türk futbolculardan Emre Mor 63. dakikada oyuna girerken Okay Yokuşlu süre bulamadı.

Luis Suárez'in Ajax Serüveni