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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu
27.06.2020 - 17:09 |

Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Celta Vigo Barcelona maçı ile bu akşam İspanya Ligi'nde nefes kesen şampiyonluk yarışında önemli bir viraja daha giriliyor. Real Madrid ve Barcelona'nın aynı puanla yarıştığı sezonda her maçın önemi büyük. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Ayrıca sporseverlere şifresiz yayın müjdesi de var.. Peki Celta Vigo Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu
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Barcelona'yı konuk ettiği son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta, bu karşılaşmalarda ortalama 3 gol kaydetti. Celta deplasmanında dört maçtır kazanamayan Barcelona, herhangi bir statta devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Celta'yı 4-1 yenen Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor.

Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak İlk 11ler belli oldu

Evinde oynadığı son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta, daha önceki altı iç saha karşılaşmasında galip gelememişti. Son iki deplasman maçında gol yemeyen Barcelona, Ağustos 2016'dan bu yana La Liga'da üç maçlık gole kapama serisi yaşamıyor. Bu sezon La Liga'da yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Lionel Messi.

Lionel Messi, Celta deplasmanında çıktığı altı La Liga maçında altı gole doğrudan katkı sağladı. Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién, Celta deplasmanına konuk olduğu üç La Liga maçının ikisini kaybetti.

İLK 11'LER:

 

CELTA VİGO: Ruben, Kevin, Aidoo, Saenz, Araujo, Jacobo, Okay, Brais Mendez, Denis Suarez, Iago Aspas, Smolov

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Suarez, Messi, Jordi Alba, Vidal, Umtiti, Puig, Ansu Fati

 

 

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