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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Celta Vigo - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
27.06.2020 - 10:48 |

Celta Vigo - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Şampiyonluk peşindeki Barcelona, Estadio de Balaidos'ta Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo'ya konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik İspanya La Liga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Celta Vigo - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Salgın arasından Villarreal yenilgisiyle dönen Celta Vigo, sonrasındaki 3 maçtan 7 puan çıkartarak düşme hattından kurtuldu ve az da olsa nefes aldı. Real Sociedad deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, zorlu Barcelona maçında ilk 11'deki yerini yeniden alacak.

Sakatlığını tamamen atlattığı belirtilen sağ bek Hugo Mallo maç kadrosunda olacak ama son 3 maçta olduğu gibi Kevin Vazquez karşılaşmaya başlayacaktır...
Barcelona ise Sevilla deplasmanında 2 puan bırakınca hatasız ilerleyen Real Madrid'e geçildi ve artık ipler ellerinde değil! Estadio de Balaidos'ta oynadıkları son 5 resmi maçı da kazanamadıklarını hatırlatalım... Sergio Busquets cezası, Frenkie de Jong da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Orta alanda Arturo Vidal, Ivan Rakitic ve Arthur üçlüsünü izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 5 lig maçında kalesinde gol görmedi.
- Celta Vigo ise son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.
- Barcelona'nın son 6 lig maçının 5'i, Celta Vigo'nun ise 7 lig maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %66'lık kesim şampiyonluk yolunda telafisi olmayan Katalan devine güveniyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Celta Vigo - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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