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30.11.2020 - 02:01 | | AA

Celta Vigo kazandÄ±, Okay YokuÅŸlu kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü!

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasÄ±nda sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Granada'yÄ± 3-1 yenen Celta Vigo'da yedeklerden oyuna giren Okay YokuÅŸlu rakibinin kulaÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmekten kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â

Celta Vigo kazandÄ±, Okay YokuÅŸlu kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü!
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Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasÄ±nda sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Granada'yÄ± 3-1 yenen Celta Vigo'da yedeklerden oyuna giren Okay YokuÅŸlu rakibinin kulaÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmekten kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â 

Celta Vigo'da yedek baÅŸlayan milli futbolcu Okay YokuÅŸlu, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 74. dakikasÄ±nda Denis Suarez'in yerine oyuna girdi.

Okay maÃ§Ä±n uzatmalarÄ±nÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± 90 5.dakikada rakibi Luis Milla ile girdiÄŸi ikili bir mÃ¼cadelede Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmadan sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â 

VAR masasÄ±ndan gelen uyarÄ± sonrasÄ±nda pozisyonu ekrandan izleyen hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos, Okay'Ä±n rakibinin kulaÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmesinden dolayÄ± sarÄ± kartÄ± direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kart olarak deÄŸiÅŸtirdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-1 kazanan Celta, ligin en alt sÄ±rasÄ±ndan kurtularak 10 puanla 18. sÄ±raya yÃ¼kseldi. Granada ise 14 puanla 8. sÄ±rada kaldÄ±.Â 

La Liga'da her iki takÄ±mÄ±nda bir maÃ§Ä± eksik bulunuyor. Ã–te yandan Celta'da forma giyen diÄŸer TÃ¼rk futbolcu Emre Mor Ã¼Ã§ haftadÄ±r devam eden sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± maÃ§ kadrosunda yer almadÄ±.

Celta Vigo kazandÄ±, Okay YokuÅŸlu kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼

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