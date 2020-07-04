Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu
04.07.2020 - 16:21 |

Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu

İspanya'da La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo evinde Real Betis'i konuk ediyor.

Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu
ABONE OL

Pandemi sonrasında Avrupa'nın tüm büyüklerinde olduğu gibi İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli yıldız Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Celta Vigo sahasında Real Betis'i konuk ediyor.

Saat 18:00'de başlayacak karşılaşması D-Smart - Skorer ortak yayınından canlı izleyerek takip edebilirsiniz. 

La Liga'da 34. haftaya girilirken Celta Vigo 34 puanla 17. sırada bulunurken konuk ekip Betis ise 37 puanla 13. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER:

Celta Vigo: Ruben, Kevin, Murillo, Araujo, Olaza, Okay Yokuşlu, Beltran, Rafinha, Nolito, Aspas, Smolov

Real Betis: Robles, Emerson, Mandi, Feddal, Loren, Moreno, Rodriguez, Guardado, Alena, Canales, Juanmi

CELTA VİGO - REAL BETİS GÖRÜNTÜLÜ CANLI İZLE

 

Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11ler belli oldu

Philadelphia paylaştı! Furkan Korkmaz'dan ters smaç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe-Göztepe maçına saatler kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
    Fenerbahçe-Göztepe maçına saatler kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
  2. Celta Vigo - Real Betis maçı görüntülü canlı anlatım ile Skorer'de!
    Celta Vigo - Real Betis maçı görüntülü canlı anlatım ile Skorer'de!
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması
    Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması
  5. Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti
    Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka Tony Crocker'la yollarını ayırdı

Pınar Karşıyaka Tony Crocker'la yollarını ayırdı

Bursaspor'a prim müjdesi

Bursaspor'a prim müjdesi

Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı

Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Sıradaki Haber