Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu

Pandemi sonrasında Avrupa'nın tüm büyüklerinde olduğu gibi İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli yıldız Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Celta Vigo sahasında Real Betis'i konuk ediyor.

Saat 18:00'de başlayacak karşılaşması D-Smart - Skorer ortak yayınından canlı izleyerek takip edebilirsiniz.

La Liga'da 34. haftaya girilirken Celta Vigo 34 puanla 17. sırada bulunurken konuk ekip Betis ise 37 puanla 13. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER:

Celta Vigo: Ruben, Kevin, Murillo, Araujo, Olaza, Okay Yokuşlu, Beltran, Rafinha, Nolito, Aspas, Smolov

Real Betis: Robles, Emerson, Mandi, Feddal, Loren, Moreno, Rodriguez, Guardado, Alena, Canales, Juanmi

CELTA VİGO - REAL BETİS GÖRÜNTÜLÜ CANLI İZLE