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28.07.2020 - 22:57 |

Celta Vigo, Trabzonspor'dan Ekuban'ı istiyor!

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo Trabzonspor'da başarılı performans sergileyen Ekuban'a talip oldu.

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Trabzonspor'da başarılı performans sergileyen Ekuban'a İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo talip oldu.

Celta Vigo dışında İspanya ve İtalya'dan başka kulüplerin de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcuya en ciddi teklifin Celta Vigo'dan geleceği öğrenildi.

Ghanasoccer'ın haberine göre, İspanyol kulübü Ekuban için 5 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazır. Ancak Trabzonspor'la 2022'e kadar sözleşmesi devam eden Ekuban'ın performansı ışığında beklentinin 10 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Ekuban bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda 33 maçta 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Celta Vigo, Trabzonspordan Ekubanı istiyor

Celta Vigo, Trabzonspordan Ekubanı istiyor

 

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