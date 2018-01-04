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04.01.2018 - 11:29 |

Celtics, Cavaliers'a şans tanımadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadeleyi, 102-88 Celtics kazandı.

Celtics, Cavaliers'a şans tanımadı
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NBA'e 12 maçla devam edildi. Boston Celtics, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 102-88 yenerek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

Celtics'te Terry Rozier 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Smart 15'er sayı kaydetti. Kyrie Irving, eski takımına karşı 11 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Yüzde 34,8 isabetle şut atan Cavaliers'ta LeBron James 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kyle Korver 15 sayı, Jeff Green de 13 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakikada 2 sayı attı.

Warriors, Curry'nin üçlüğüyle kazandı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i, Stephen Curry'nin bitime 3.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle 125-122 mağlup etti.

Curry 32 sayı, 8 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kevin Durant 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaunt ve Draymond Green 18 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üretti.

Mavericks'te Wesley Matthews'un 22 sayı, 5 ribaunt, Dwight Powell'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Harrison Barnes'ın 18 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Thunder'da 4 oyuncu 20 sayı barajını aştı

Oklahoma City Thunder, 4 oyuncusunun 20 sayı veya üstünde skor ürettiği Los Angeles Lakers deplasmanından 133-96 galip ayrıldı.

Thunder'da Terrance Ferguson ve Paul George 24'er sayı, Carmelo Anthony 21 sayı, 6 ribaunt, Russell Westbrook 20 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı.

Peş peşe 8. yenilgisini alan Lakers'ı, 18 sayı atan Kyle Kuzma ve 12 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Kentavious Caldwell-Pope ayakta tutmaya çalıştı.

NBA'e 2 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Houston Rockets: 98-116

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 112-106

Washington Wizards-New York Knicks: 121-103

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 98-97

Miami Heat-Detroit Pistons: 111-104

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 102-88

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 115-124

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 122-101

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 122-125

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 134-111

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 98-108

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 96-133

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