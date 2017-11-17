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17.11.2017 - 10:31 | | AA

Celtics'i, Warriors da durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, üst üste 14'üncü galibiyetini son şampiyon Golden State Warriors'ı 92-88 mağlup ederek aldı.

Celtics'i, Warriors da durduramadı
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NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, TD Garden'da ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors karşısında üçüncü çeyrekte 17 sayı farkla (66-49) geriye düştü. Mücadeleyi bırakmayan ve 19-0'lık seri yakalayan Celtics, sahadan 92-88 galip ayrıldı.

Galibiyet serisini 14 maça çıkaran Celtics'te Jaylen Brown 22 sayı ve 7 ribaunt, Al Horford 18 sayı ve 11 ribaunt, Kyrie Irving ise 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Bu sezon dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Warriors'ta Kevin Durant 24 sayı, Klay Thompson 13 sayı ve 7 ribaunt, Draymond Green 11 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı. Formsuz bir maç çıkaran all-star oyuncu Stephen Curry ise 9 sayıda kaldı.

James Harden'dan 48 sayı

Sezonun formda ekibi Houston Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın yıldızlaştığı maçta deplasmanda Phoenix Suns'ı 142-116 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sırada yer aldı.

Sezonun 12'nci galibiyetine ulaşan Rockets'ta Harden mücadeleyi 48 sayı ve 7 asistle tamamladı. Skora destek, 24 sayıyla Ryan Anderson ile 12 sayı ve 10 ribauntla Clint Capela'dan geldi.

Suns'un bu sezon 11'inci kez sahadan mağlup ayrıldığı mücadelede, oyuna sonradan giren Troy Daniels 23 sayıyla takımının en skoreri oldu. Greg Monroe 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Devin Booker da 18 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

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