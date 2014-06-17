Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Cem Can 1 yıl daha Erciyesspor'da
17.06.2014 - 17:46 | | KAYSERİ (AA)

Cem Can 1 yıl daha Erciyesspor'da

Mavi-siyahlı ekip, iç transferde kaptan Cem Can ile sözleşme yeniledi.

Cem Can 1 yıl daha Erciyesspor'da
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, iç transferde takım kaptanı Cem Can ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden mavi-siyahlı kulüp ile tecrübeli oyuncu Can sözleşmenin bir yıl daha uzatılması konusunda anlaştı.

Geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden, Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Can, 34 lig maçının tamamında forma giyerek, istikrarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kayseri Erciyesspor daha önce de iç transferde kaleci Gökhan Değirmenci ile bir yıllık sözleşme yenilemiş, dış transferde ise Kardemir Karabükspor'dan İlhan Parlak, Mersin İdman Yurdu'ndan Anıl Karaer, gurbetçi oyuncu Mahmut Özen ile Ganalı oyuncu John Boye'yi kadrosuna katmıştı.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber