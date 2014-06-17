Cem Can 1 yıl daha Erciyesspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, iç transferde takım kaptanı Cem Can ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden mavi-siyahlı kulüp ile tecrübeli oyuncu Can sözleşmenin bir yıl daha uzatılması konusunda anlaştı.

Geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden, Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Can, 34 lig maçının tamamında forma giyerek, istikrarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kayseri Erciyesspor daha önce de iç transferde kaleci Gökhan Değirmenci ile bir yıllık sözleşme yenilemiş, dış transferde ise Kardemir Karabükspor'dan İlhan Parlak, Mersin İdman Yurdu'ndan Anıl Karaer, gurbetçi oyuncu Mahmut Özen ile Ganalı oyuncu John Boye'yi kadrosuna katmıştı.