Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sporun tabana yayılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kendilerine gösterdiği yol doğrultusunda projeler ürettiklerini vurguladı. Durmuş, “Projelerle gençlerimiz, kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacak tenis sporuyla tanıştı. Artık Türkiye’nin her bölgesinde tenis oynanabilir halde. 70 bin lisanslı sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var” dedi.