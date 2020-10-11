Cengiz Ünder: "3 puanı kaçırdık"

Uluslar Ligi'ndeki 1-1'lik Rusya beraberliği sonrası A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder kaçan 3 puana vurgu yaparak, "İkinci yarıda neredeyse üç dakikada bir pozisyona girdik. Hatta ikinci yarıda Zeki'nin yüzde yüzlük bir gol pozisyonu vardı. Üç puanı kaçırdığımız için çok üzgünüm." dedi.

Hakan Çalhanoğlu ise "İlk yarıda kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarıda Cengiz'in girmesiyle daha etkili olduk. Hocanın değişiklikleri ofansif anlamda çok etkili oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.

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