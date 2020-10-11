Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Cengiz Ünder: "3 puanı kaçırdık"
11.10.2020 - 23:47 |

Cengiz Ünder: "3 puanı kaçırdık"

Uluslar Ligi'ndeki 1-1'lik Rusya beraberliği sonrası A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder: "3 puanı kaçırdık"
ABONE OL

Uluslar Ligi'ndeki 1-1'lik Rusya beraberliği sonrası A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder kaçan 3 puana vurgu yaparak, "İkinci yarıda neredeyse üç dakikada bir pozisyona girdik. Hatta ikinci yarıda Zeki'nin yüzde yüzlük bir gol pozisyonu vardı. Üç puanı kaçırdığımız için çok üzgünüm." dedi.

Hakan Çalhanoğlu ise "İlk yarıda kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarıda Cengiz'in girmesiyle daha etkili olduk. Hocanın değişiklikleri ofansif anlamda çok etkili oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.

Cengiz Ünder: 3 puanı kaçırdık

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rusya Türkiye maçında Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e olay tepki!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Rusya - Türkiye maçına Cengiz Ünder damgası! Kabus oldu...

Cengiz Ünder'in Leicester City'e Uzanan Yolculuğu

 

 

    Stanislav Çerçesov: "Türkler bireysel olarak güçlüydü ama şimdi takım olarak da güçlüler"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Cherchesov: "Almanya bile bunu yapamadı"
      Cherchesov: "Almanya bile bunu yapamadı"
    2. Son dakika | Fransa basketbolunda koronavirüs skandalı! Norris Cole ilk 5'te başladı...
      Son dakika | Fransa basketbolunda koronavirüs skandalı! Norris Cole ilk 5'te başladı...
    3. Şenol Güneş'ten Çağlar Söyüncü açıklaması!
      Şenol Güneş'ten Çağlar Söyüncü açıklaması!
    4. Son dakika | Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve koronavirüs açıklaması!
      Son dakika | Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve koronavirüs açıklaması!
    5. Cengiz Ünder: "3 puanı kaçırdık"
      Cengiz Ünder: "3 puanı kaçırdık"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı

    A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı

    Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor: 3-0

    Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor: 3-0

    Fenerbahçe Öznur Kablo - Nesibe Aydın: 91-85

    Fenerbahçe Öznur Kablo - Nesibe Aydın: 91-85

    Mersin'de Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

    Mersin'de Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

    Sıradaki Haber