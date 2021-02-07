Cengiz Ünder EURO 2020’yi bekliyor

23 yaşındaki yıldız, "İnsanlar Milli Takım kötü gidiyor diyebilir ama biz bunu gerçekten umursamıyoruz. Çünkü önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bunun için çok iyi çalışıyoruz. Avrupa’daki oyuncularımız da çok iyiler. Bu bizim açımızdan çok iyi. Çünkü Milli Takım’da da rekabet var. Milli takımda oynamaktan ekstra keyif alıyorum. Farklı bir hevesle, Türk halkının arkamda olduğunu hissederek oynuyorum. Sabırsızlıkla Euro 2020’yi bekliyorum. İlk maçımız da İtalya’da Roma’da. Bilmiyorum nasıl olur. Çok heyecanlıyım" dedi.