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07.09.2020 - 00:11 |

Cengiz Ünder: "Kimse hazır değildi"

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder: "Kimse hazır değildi"
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UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

"Tatilden döndükten sonra takımla çalışamadık. Kimse hazır değildi. Macaristan maçı bizim için kötü oldu. Çok üzülmüştük. Çok hazır değildik. Gelecekte iyi işler yapacağız. Bunu çoğu zaman gösterdik. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Çok iyi bir takımımız var."

A Milli Takım, 11 Ekim'de Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. 

Cengiz Ünder: Kimse hazır değildi

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