03.11.2020 - 01:00 |
Cengiz Ünder yine damga vurdu! Leicester City farklı kazandı...
Premier Lig 7. haftasında Leicester, deplasmanda Leeds'i 4-1 yendi. Leicester Premier Lig tarihinde ilk kez Pazartesi günü kazandı. Cengiz Ünder yine sonradan girdiği oyuna damga vurdu.
Premier Lig'de Leicester, deplasmanda Leeds'i 4-1 yendi.
Leicester'nin gollerini 2. dakikada Barnes, 21. ve 90+1. dakikalarda Tielemans, ve 76. dakikada Vardy kaydetti.
Cengiz'den asist
Arsenal maçında oyuna sonradan girip Jamie Vardy’e boş kaleye gol attıran Cengiz Ünder, yine oyuna girdi ve 5 dakika sonra Vardy’e asist yaptı