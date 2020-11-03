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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Cengiz Ünder yine damga vurdu! Leicester City farklı kazandı...
03.11.2020 - 01:00 |

Cengiz Ünder yine damga vurdu! Leicester City farklı kazandı...

Premier Lig 7. haftasında Leicester, deplasmanda Leeds'i 4-1 yendi. Leicester Premier Lig tarihinde ilk kez Pazartesi günü kazandı. Cengiz Ünder yine sonradan girdiği oyuna damga vurdu.

Cengiz Ünder yine damga vurdu! Leicester City farklı kazandı...
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Premier Lig'de Leicester, deplasmanda Leeds'i 4-1 yendi.

Leicester'nin gollerini 2. dakikada Barnes, 21. ve 90+1. dakikalarda Tielemans, ve 76. dakikada Vardy kaydetti.

Cengiz'den asist
Arsenal maçında oyuna sonradan girip Jamie Vardy’e boş kaleye gol attıran Cengiz Ünder, yine oyuna girdi ve 5 dakika sonra Vardy’e asist yaptı

Cengiz Ünder yine damga vurdu Leicester City farklı kazandı...

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