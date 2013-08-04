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04.08.2013 - 14:12 | | DHASPOR

Cenk Güvenç resmen Çaykur Rizespor'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Atletico Madridli gurbetçi oyuncu 21 yaşındaki Cenk Güvenç ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Cenk Güvenç resmen Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baltacı da katıldı. Ç. Rizespor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Cenk, "Hedefi olan bir takıma geldim. Süper Lig'e yeni yükselen Çaykur Rizespor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

"DÜNYA YILDIZLARI İLE İDMANA ÇIKMAM BANA KATKI SAĞLADI"

Atletico Madrid takımında Arda ve Emre ile birlikte antrenmanlara çıktığını anlatan Cenk, "Atletico Madrid'in A takımı ile idmanlara çıktım. Arda ve Emre ile birlikte idman yaptık. Dünya yıldızları ile birlikte orada idmanlara çıkmam bana çok fazla katkı sağladı. Kendimi geliştirdim ve tecrübe edindim. Çok iyi bir tecrübe ile Türkiye'ye döndüm" dedi.

11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Atletico Madrid'in B takımında forma giyen Almanya doğumlu stoper Cenk Güvenç 2009 yılında Gaziantepspor forması ile Süper Lig'de mücadele etti. Cenk, 11 kez Türkiye U-18 ve U-19 milli takımına çağrıldı.

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