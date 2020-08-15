Cenk Laleci: "Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye transfer olabilir"

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Trt Spor canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Cenk Laleci, "Selmani ve Murat'ın Fenerbahçe'ye transferi söz konusu. Ben Selmani'nin Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum, Murat henüz çok genç ama potansiyeli çok yüksek bir oyuncu." iadelerini kullandı.

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