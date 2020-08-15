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HaberlerFenerbahçe Haberleri Cenk Laleci: "Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye transfer olabilir"
15.08.2020 - 19:27 |

Cenk Laleci: "Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye transfer olabilir"

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini açıkladı.

Cenk Laleci: "Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye transfer olabilir"
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Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Trt Spor canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Cenk Laleci, "Selmani ve Murat'ın Fenerbahçe'ye transferi söz konusu. Ben Selmani'nin Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum, Murat henüz çok genç ama potansiyeli çok yüksek bir oyuncu." iadelerini kullandı.

Cenk Laleci: Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçeye transfer olabilir

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