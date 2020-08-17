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17.08.2020 - 14:59 | | İSTANBUL, (DHA)

Cenk Özkacar, Lyon ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar, transfer olduğu Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için bu sabah Fransa'ya gitti.

Cenk Özkacar, Lyon ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
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Fransa'nın Lyon kentine gitmek için İzmir'den İstanbul'a gelen genç stoper, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lyon'un 1.5 milyon Euro (13 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Özkacar, "Şu an için çok mutluyum. Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim. Tabii ki de bunun gururunu yaşıyorum. Pandemiden dolayı vize işlemleri süreci uzun sürdü. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir teklif gelmesinden dolayı da çok mutlu oldum" dedi.

Gazetecilerin 'Türkiye'den başka takımlardan teklif geldi mi?' sorusunu ise genç stoper, "Bu konu hakkında yorum yapmayacağım, sadece transferime odaklandım" şeklinde yanıtladı.
Cenk Özkacar, Lyon ile sözleşme imzalamak için Fransaya gitti

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